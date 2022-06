Aanhangwagen autobus komt in gracht langs A19 terecht

Een bus met inzittenden van de reisorganisatie Suffys uit Poperinge was zaterdagvoormidag op de A19 richting Kortrijk onderweg voor een fietsuitstap. Achteraan de bus hing een aanhangwagen met tal van fietsen en materiaal in. Op een bepaald moment raakte de aanhangwagen door een technisch defect losgekoppeld van de autobus ter hoogte van Menen. De aanhangwagen ging rechts over de pechstrook en dook daarna de diepe gracht in en kwam enkele tientallen meters lager terecht. De buschauffeur merkte plots dat hij de aanhangwagen kwijt was, en zette zich aan de kant. De busreizigers zelf, hadden van het voorval niets gemerkt, niemand raakte gewond. De aanhangwagen moest door middel van een kraan uit de gracht gehesen worden en is perte totale. Ook het materiaal in de aanhangwagen is zwaar beschadigd.