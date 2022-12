7,5 miljoen keer bedankt! Deze verhalen beroerden Menenaars het meest

MenenEr passeerde het hele jaar door heel wat nieuws vanuit Menen. De HLN-artikels uit de grensstad zijn 7,5 miljoen keer gelezen in 2022. We kregen na corona grotendeels onze vrijheid terug, maar ook 2022 verliep best moeizaam, vooral nu Europa voor het eerst sinds lang weer met oorlog geconfronteerd wordt. We kregen ook te maken met hevige weerfenomenen dat ook Menen heeft getroffen. Gelukkig was er ook veel vrolijk en hoopgevend nieuws. Een terugblik op de meest gelezen HLN-artikels in 2022. En op naar een sprankelend 2023.

Het meest gelezen artikel in 2022: Hartsvriendinnen Jessy en Wibe die om het leven kwamen bij een ongeval met vluchtmisdrijf tijdens een citytrip in Rome. Jessy en Wibe zijn beiden afkomstig uit Wevelgem, maar beiden waren ook vaak te vinden in Menen. Jessy woonde er recent en Wibe werkte als kok ook in Casa Mundo. Hun verhaal ging door merg en been en kreeg nog een meer wrange nasmaak toen bleek dat de aanrijder onder invloed was van alcohol en drugs.

Na twee jaar kon de Kerstmarkt in Lauwe eindelijk terug doorgaan. Het was een succesvolle editie, maar kende een bijzonder naar einde voor twee 14-jarigen. Zij moesten zich onder bedreiging in de vrieskou uitkleden tot ze alleen nog hun slip aan hadden. De minderjarige daders verschenen ondertussen al voor de jeugdrechter.

Op plaats drie bij de meest gelezen stukken uit Menen: De auto van Natchez en Lucie die al voor de derde keer in één jaar tijd tot schroot werd herleid in de Lauwestraat in Menen. Hun auto stond geparkeerd langs de weg, maar werd aangereden door een bestuurder die de controle over zijn stuur verloor.

Volledig scherm Natchez Duyk en Lucie Boussion uit Rekkem zagen in maart hun derde wagen in 1 jaar tijd in de prak gereden worden voor hun deur in de Lauwestraat. © LSI/LSI

Lauwe rouwde ook om schipper Brandon. De amper 25-jarige jongeman die sinds kort samen met zijn vader in Lauwe woonde, overleed op een tragische manier. Het hondje van Brandon wilde vanop hun boot op de kade springen in Evergem. De jongeman sprong zijn huisdiertje achterna, maar kwam vast te zitten tussen het schip en de kade en raakte verpletterd. Zijn vader sleurde hem uit het water en ging over tot reanimatie, tevergeefs. Het tragische ongeval raakte ook veel Menenaars.

Tenslotte het moedige verhaal van Lennert Lecompte. De toen 17-jarige jongen ging samen met zijn mama joggen toen storm Eunice uitbrak. Lennert belandde onder een zware tak van een boom. Zijn leven hing aan een zijden draadje, maar hij herstelt ondertussen wonderwel. Lennert vecht ondertussen om zo goed als mogelijk opnieuw de oude te worden. “Opnieuw kunnen stappen, daar werk ik keihard voor”, getuigde hij bij ons vier maanden na het ongeval.

