6 maanden celstraf voor diefstal in kruidenierszaak

De man uit Halluin begaf zich op 27 april vorig jaar naar een kruidenierszaak in Menen. Daar zagen de zaakvoerders hoe hij enkele aanstekers en chocolade in zijn zakken stak. Toen hij terug naar buiten wilde gaan, werd hij tegengehouden aan de kassa. De man werd verhoord maar zegt dat hij niets verkeerd had gedaan omdat hij nog niet aan de kassa was gepasseerd. “Volgens hem was het ook niet zijn bedoeling om te stelen, maar dat is bijzonder ongeloofwaardig”, zegt het Openbaar Ministerie. Hij stuurde zijn kat naar de rechtbank. Het Openbaar Ministerie vorderde een celstraf van vier maanden, maar de rechter deed daar nu dus nog twee maanden bij. Hij is ook veroordeeld tot een boete van 400 euro.