50ste Breughelkermis betekent afscheid van voorzitter Hubert Cottenie

rekkemIn Rekkem vond en vindt vandaag de 50ste Breughelkermis plaats: het hoogtepunt van het jaar in Rekkem waarbij kermis, animatie en optredens afgewisseld worden met elementen die een link hebben met het Breugheltijdperk. Zo is er elk jaar een evocatie van een schilderij en een wagenspel en zijn er ook oude ambachten en oude volkspelen.

Dorpsfiguur dit jaar is Paul Wyseur. Kunstenaar Nicolas Verhaeghe vereeuwigde hem op doek. “Ik zit al 35 jaar in het bestuur”, zegt Paul. “En de anderen vonden dat het eens tijd was om mij in de kijker te zetten als dorpsfiguur. Ik ben blij met deze eer, en met het schilderij. De gelijkenis is treffend.” Paul is een vrij gekend gezicht in Rekkem hij startte zijn carrière als melkboer, maar werd ook groenteboer.

Deze Breughelkerkmis was de allerlaatste editie met Hubert Cottenie (82) als voorzitter. Hij was destijds een van de stichters van de Breughelkermis. “Er was al kermis, maar we wilden graag iets speciaals aan de kermis koppelen, om mensen te motiveren om langs te komen. De Breughelkermis was geboren. Al die jaren hebben we dezelfde succesformule behouden: op ons programma staat altijd voor elk wat wils.”

Maar de 50ste editie leek Cottenie een goed moment om te stoppen. “Ik ben er ook al 82, het wordt fysiek wat zwaar allemaal. De Breughelkermis vraagt ook veel van de voorzitter. Het is mooi geweest. Ik stap ook helemaal uit het bestuur, het is nu aan een nieuwe generatie. Maar het ziet er goed uit: er zijn een 80-tal vrijwilligers die zich elk jaar keihard inzetten voor de Breughelkermis. Het komt zeker goed. En ze mogen altijd om raad vragen mocht het nodig zijn. Volgend jaar zal ik hier zeker opnieuw zijn, maar het zal dan als bezoeker zijn.”

Het weer strooide vandaag wat roet in het eten. Er was veel volk voor de opening, maar door de regen was het enkele uren rustiger kort na de middag. Van zodra het opnieuw droog was, stroomde het volk weer snel terug toe.

