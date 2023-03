421 leerlingen krijgen verkeerseducatie mét fietsexamens in mei

421 leerlingen van het zesde leerjaar uit alle 15 basisscholen van Menen, Lauwe en Rekkem volgen het project verkeerseducatie. Allemaal kregen ze al de theorielessen van de politie, nu volgt ook de praktijk. “Met een fietsbehendigheidsparcours testen ze hun fietsvaardigheid langs een parcours met zo’n negen testen”, zegt schepen Patrick Roose. “Naast deze test is er ook aandacht voor de wegcode en de voorbereiding van het fietsexamen.” Voor de scholen in Menen gaat dit door van 20 maart tot en met 30 maart in de zaal in Park ter Walle. De scholen in Lauwe en Rekkem komen aan bod van 21 april tot en met 26 april. Voor de scholen in Rekkem gaan de praktijklessen door op de zoen en vroemzone van de gemeenteschool Barthel, voor Lauwe op de parking van TTC And Leie. De fietsexamens gaan door in de maand mei. De leerlingen leggen dan een individuele fietstocht af met verschillende proeven onderweg. “In elke deelgemeente is er een vast bewegwijzerd parcours voorzien”, zegt burgemeester Eddy Lust. Het project is een samenwerking tussen het stadsbestuur Menen, de Dienst Veiligheid en Samenleven, de Gemeenschapswachten en PZ Grensleie.