38ste editie van het Schippersweekend staat voor de deur: “We hebben het algemene niveau van artiesten proberen op te krikken”

Bekende gastspre­kers Leekens en Vanhaeze­brou­ck geven show met voetbal­clubs extra elan

‘Voetbal in onze stad’ palmt op vrijdag 8 september OC De Lange Munte in. De nieuwe show viert alle clubs in Groot-Kortrijk. Gastsprekers zijn ex KVK en ex bondscoach Georges Leekens, ex KVK coach en huidig AA Gent trainer Hein Vanhaezebrouck en FIFA en UEFA referee Jasper Vergoote.