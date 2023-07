30 maanden cel voor asielzoeker die vriendin verkrachtte

Bouwvallig schoolge­bouw wordt vervroegd gesloopt, in afwachting van de nieuwbouw komen er klascontai­ners

Er is vrij snel een oplossing voor de problemen in de kleuterschool van De Graankorrel in de Grauwe Zusterstraat in Wervik. Het ‘Agentschap voor infrastructuur in het onderwijs’ (AGION) zette het licht op groen om gelet op de omstandigheden de afbraak van het bouwvallig gebouw achteraan vervroegd te slopen. Na de afbraak komen er tegen het nieuw schooljaar in september klascontainers, in afwachting van de nieuwbouw.