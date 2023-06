18 maanden cel voor Spanjaarden die ‘enkel op vakantie kwamen naar België’

De Parkiet houdt fotozoek­tocht tijdens vaderdag­week­end

Het initiatief De Parkiet - aan een gloriette in het park van Heule - staat voor spel en amusement voor gezinnen, in een groen kader. In dat kader is er op zaterdag 10 en zondag 11 juni een foto-wandelzoektocht. De legende van een te vinden Zilveren Parkiet staat centraal. Spelenderwijs kan je tijdens de speurtocht van 3 kilometer een fotoparcours tot een goed einde brengen.