150 supporters zien Rode Duivels verliezen in het CC Kaffee

Toch was het gezellig in het ‘Kaffee’ van CC de Steiger waar ook veel jongeren en jonge gezinnen de weg naartoe vonden. De kinderen konden de match vanop kunstgras vanop de eerste rij volgen op groot scherm. Er vlogen ook zo’n 100 Berlijnse bollen -voor de gelegenheid gepimpt in een voetbal- over de toonbank. Een paar gelukkige winnaars van de VIP-wedstrijd zaten in comfortabele zetels en werden getrakteerd op Irish coffee. Er klonk een gezamenlijke oef toen de 0-1 net voor de rust werd afgekeurd voor buitenspel. Maar na de rust zaten de supporters dan toch met de handen in het haar toen België als een pudding in mekaar zakte en de Marokkanen twee keer de weg naar de goal vonden.