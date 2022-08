150 kinderen volgen vakantiebabbels om schooljaar goed te kunnen starten

Voor het vierde jaar op rij worden deze zomer in Menen de Vakantiebabbels georganiseerd. “Dit is een gratis taalstimulerend project voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar in Menen”, zegt Natasja De Vos van het CAW. “Op een speelse manier via sport- spel- en knutselactiviteiten werken we aan hun taalontwikkeling. We richten ons vooral op kinderen die thuis amper of geen Nederlands praten. Dan is de grote zomervakantie toch een erg lange periode om op 1 september opnieuw meteen vlot mee te kunnen. Met deze vakantiebabbels willen we ervoor zorgen dat ze opnieuw vlot mee kunnen met hun Nederlands.”