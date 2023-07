150 jaar na de geboorte van Yvonne Serruys in Menen pakt de stad uit met een overzichtstentoonstelling: “Eindelijk kunnen we haar hele verhaal vertellen”

Juf Ann van het eerste leerjaar met pensioen: “Ik zat geen dag zonder werk, mijn klas was eigenlijk mijn huis”

In vrije basisschool De Graankorrel in de Magdalenastraat in Wervik ging juf Ann Claeys van het eerste leerjaar met pensioen. “Ik ben afgestudeerd in 1982 en zat geen dag zonder werk”, vertelt de juf. “Het eerste leerjaar is uiteraard heel belangrijk, het is de basis. In september komen de kinderen toe als kleuters maar op het einde van het schooljaar zie ik toch veel te hebben bereikt en dat geeft voldoening.”