15 maanden effectief voor man (35) na slagen aan partner en moeder

Voormalig minister en burgemees­ter Gilbert Bossuyt (75) kiest voor euthanasie: “Het was een erg mooi familiemo­ment”

Maandagavond is oud-politicus Gilbert Bossuyt op 75-jarige leeftijd overleden. Omringd door familie liet de voormalige socialistische minister en burgemeester van Menen thuis euthanasie uitvoeren. Zo turbulent het einde van zijn politieke carrière was, zo vredig overleed hij. Bossuyt leed al enkele jaren aan longkanker en ging de laatste weken erg snel achteruit. “Het was zoals hij het wou en wij zijn blij dat dit op deze manier is mogen gebeuren”, vertelt zoon Robbert (30).