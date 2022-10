12 maanden voorwaardelijk voor drie inbrekers die door bewoner op reis betrapt worden via camerasysteem

De Menenaar die op reis was merkte op 22 augustus via zijn veiligheidscamera’s dat er om 5 uur s morgens enkele mannen aan het inbreken waren in zijn woning. Hij verwittigde meteen de politie die ter plaatse snelde. Ze troffen meteen twee bromfietsen met een Franse nummerplaat aan op de oprit van de woning. Eén persoon kwam uit het struikgewas, nog twee andere kwamen iets later ook toe. Het trio had zich toegang tot de woning verschaft door het raam van de achterdeur in te slaan. Eén van de inbrekers had ondertussen ook het camerasysteem kapot gemaakt en in de struiken gegooid. Van de drie beklaagden kwam slechts één persoon opdagen voor het proces. “We waren die nacht uit geweest in Moeskroen”, zei hij tegen de rechter. “Omdat ik thuis ruzie had, wilde ik niet naar huis gaan. En dus gingen we op zoek naar een slaapplaats. Die woning zag er verlaten uit en dus besloten we daar te overnachten. Maar we hadden niet de bedoeling om te stelen.” Een uitleg die niet alleen bij de rechter wenkbrauwen doet fronsen en uiteindelijk ook niet geloofd werd. Alledrie de jongemannen uit Rijsel zijn veroordeeld tot 12 maanden cel met uitstel en een boete van 800 euro.