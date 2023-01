11 maanden cel voor man (47) die Leffe glas stuk slaat op hoofd vriendin

De vrouw kwam op 30 juli binnen in café De Kroon in Menen met tal van verwondingen en bloedvlekken op haar kledij. Tegen de cafébaas vertelde ze dat ze gestoken was geweest met een stuk glas door haar partner. Hij verwittigde meteen de hulpdiensten. Zij stelden vast dat ze verschillende snijwonden had door glas en brandplekken door sigaretten. Toch wilde de vrouw niet geholpen worden. Eerder werd de vrouw ook al opgemerkt met blauwe plekken, maar wilde nooit geholpen worden. Haar partner bekende wel meteen de feiten. “Maar haar gesneden deed hij niet, hij sloeg wel een glas van het biermerk Leffe stuk op haar hoofd”, klinkt het bij de advocaat van de man. “De rode draad in dit dossier is overmatig drankmisbruik.” Dat bevestigde het slachtoffer ook zelf aan de rechter die een schadevergoeding van één symbolische euro vraagt. “We dronken allebei veel te veel”, zei ze. “Mochten we niet gedronken hebben, het was niet gebeurd. Er is liefde tussen ons en ik wil verder met hem. Maar we moeten beiden de drank afzweren en ons laten begeleiden.” Dat laatste beaamde de beklaagde zelf ook. “Ik heb veel spijt en heb een ernstige fout begaan.” Naast de celstraf is de man veroordeeld tot 800 euro boete en moet hij strikte voorwaarden naleven zoals zich laten behandelen voor zijn drankmisbruik.