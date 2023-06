100-jarig VTI Sint-Lucas behaalt tweemaal goud met eindwerken van laatstejaars Industriële Wetenschappen

Jeugd en drumband Stadsharmo­nie zorgen tijdens passage BK wielrennen voor muzikaal onthaal aan hun repetitie­lo­kaal

Met start en aankomst in Izegem vindt zondag het BK wielrennen voor zowel vrouwen als mannen elite plaats. Het peloton maakt een grote lus in Heuvelland en op weg naar daar komt men voorbij in Wervik.De jeugd en drumband van de Stadsharmonie Wervik zorgen tijdens de doortocht van de vrouwen en mannen voor een muzikaal onthaal.