1.400 euro van drugsactie gestolen uit commissariaat, agent is mogelijk de dader

Kortrijk/Kuurne Videorepor­ta­ge vertelt verhaal van vier onderne­mers die mentaal lijden door coronacri­sis: “Help zelfstandi­gen in nood”

1 maart De coronacrisis duurt al bijna een jaar. Toch zitten veel ondernemers nog steeds zonder perspectief en weten ze vaak nog altijd niet wanneer ze aan de slag kunnen. Ook financieel en mentaal is het erg zwaar. Vrijdag brachten we het verhaal van vier van hen: Kenneth Deryckere van ijsbaan De Piste, Dieter De Clercq van Café 56, Split en Siba Events, Stephanie Strobbe van Barot Events en Mathieu Santy uit Kuurne, deejay en zaakvoerder van Mastr.be. Daar is nu ook een videoreportage over gemaakt. Vlaams N-VA-parlementairen Axel Ronse en Maaike De Vreese doen nog eens een warme oproep om ondernemers vrijwillig te helpen, via de vereniging Dyzo. Alle info over Dyzo, het anker voor zelfstandigen in moeilijkheden, staat op www.dyzo.be.