Van Red Lions tot Thiam, die zelf ook deelneemt: de 7 Belgische olympische medaillewinnaars openen Allianz Memorial Van Damme

7 september Gisteravond vond in het Koning Boudewijnstadion de 43ste editie van de Memorial Van Damme plaats. Met het WK atletiek in Doha in aantocht, de laatste kans voor een aantal Belgische atleten om de WK-limiet te halen. ‘Top of the bill’ was uiteraard Nafi Thiam, die derde werd in het hoogspringen. Hieronder kan u alle hoogtepunten van deze Memorial nog eens rustig nalezen.