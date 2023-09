Sprinten op een splinternieuwe piste van 3,4 miljoen euro: organisatie Memorial Van Damme hoopt vrijdag op topprestaties

Wilfried Meert stond gisteren te glunderen naast ex-spurter Asafa Powell in het Koning Boudewijnstadion. Meert, tot 2017 directeur van de Memorial Van Damme, weet als geen ander hoe weinig het scheelde of z’n geesteskind was inmiddels dood en begraven. Herinner u de plannen van Ghelamco en bouwheer Gheysens om een nieuw voetbalstadion op te trekken in Brussel - atletiek paste niet in dat plaatje. “Het was paniek aan boord,” herinnert Meert zich, “want die plannen betekenden het einde van de Memorial. Er waren veel manoeuvres nodig om dat te voorkomen.” Samengevat: het project sleepte aan door geweigerde vergunningen en zag finaal nooit het levenslicht.

De stad Brussel, eigenaar van het stadion, besliste dan maar om te investeren in de bestaande infrastructuur. Oude zitjes werden vervangen door nieuwere modellen, met een hogere rugleuning. De capaciteit werd opgetrokken naar 50.000, inclusief 700 vip-plaatsen, en ook de vestiaires kregen een facelift. Zo voldoet het Koning Boudewijnstadion nu aan de richtlijnen van de Europese voetbalbond (UEFA) om er interlands te mogen organiseren. Dat alleen al was goed voor een prijskaartje van 2,4 miljoen euro, zo meldde Benoit Hellings, de Brusselse schepen van sport.

Om een Diamond League-meeting te kunnen houden in Brussel - de Memorial dus - was ook een nieuwe toplaag op de piste nodig. De vorige dateert al van 2009 - ingehuldigd door Usain Bolt - maar was intussen tot op de draad versleten. “Eigenlijk waren we nog aangenaam verrast over de tijden die de spurters vorig jaar haalden op die oude en harde piste,” aldus meetingdirectrice Kim Gevaert. “De afstandslopers zagen er meer van af, denk ik. Maar nu ligt er een kwaliteitsvolle piste, waar heel veel technologie en wetenschap in steekt. Samen met de nieuwe en snelle spikes moet dat tot mooie prestaties kunnen leiden.”

De piste in Brussel is bedekt met een Mondo-toplaag, net als in Boedapest, waar twee weken terug het WK atletiek werd gehouden, en in Parijs voor de Spelen van 2024. Goedkoop is dat niet. De piste alleen al, die toch tien jaar moet meekunnen, kostte 3,4 miljoen euro. De volledige renovatie van het stadion komt uit op een totaal van 6,5 miljoen euro.

Begrijpelijk dat de stad Brussel nu z’n voorzorgen neemt bij concerten. Beschermende materialen van een halve meter dik worden handmatig op de piste gelegd en niet meer met machines, zoals voorheen. Intussen doorstond de nieuwe piste al de lakmoesproef: ze overleefde zonder enige schade optredens van Beyoncé, Mylène Farmer en Rammstein.

En wat Asafa Powell daar gisteren deed? Wel, de 40-jarige Jamaicaan wordt vanavond opgenomen in de Hall of Fame van de Memorial Van Damme. Hij trad in totaal negen keer aan in de Brussel, vijf keer won hij de 100m spurt en hij kreeg dan ook de eer om het lintje van de fonkelnieuwe piste door te knippen. “Eerlijk: ik denk dat Brussel de snelste piste van allemaal heeft. Soms stond er wel te veel wind of was het te kil, maar anders... Ik kan me de editie van 2008 nog herinneren. Ik was tweede in 9.83, Usain Bolt won in 9.77 (zijn achtste tijd ooit, red.). Ook Zürich en Lausanne beschikken over snelle pistes, maar ook het publiek dat je hard hoort juichen, de ambiance - dat maakt allemaal dat atleten graag in Brussel komen lopen. Net als ik.”

