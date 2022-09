“Soms denk ik wel eens: ‘Wat heb ik me nu op de hals gehaald?’”: morgen vuurdoop voor Kim Gevaert als meetingdirectrice Memorial Van Damme

Nafi Thiam en broers Borlée publieks­trek­kers 41ste Memorial Van Damme

Vandaag/vrijdag vindt in Brussel de 41ste Memorial Van Damme plaats. De Belgische hoogmis van de atletiek is de veertiende en laatste meeting van de Diamond League van de Wereldatletiekbond IAAF, en is sinds dit jaar samen met de meeting in Zürich opgewaardeerd tot de finale van de Diamond League. Wereldkampioene op de zevenkamp Nafi Thiam en de broers Borlée kleuren de affiche, naast een hele reeks internationale toppers.

