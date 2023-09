“Onbegrijpelijk, dat record van atleet die niet zuiver was”: Abdi wil Belgisch record van dopingzondaar Mourhit op 10.000m van tabellen lopen

Nafi Thiam is gezicht van Memorial, maar pronkt ook op schilderij

Volgende week zaterdag (6 mei) is Nafi Thiam de blikvanger op de Urban Memorial Van Damme in Luik. Ze werkt er in het hoogspringen haar eerste outdoorcompetitie van dit jaar af. "Het wordt een goede eerste test om te kijken waar ik sta", vertelde de olympische kampioene in Brussel, waar ze werd voorgesteld als het gezicht van de 41ste Memorial Van Damme, die op 1 september plaatsvindt.