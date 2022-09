Nafi Thiam ruilt hoogspringen in voor verspringen op Memorial Van Damme

De 28-jarige olympische kampioene had zich tijdens het EK in München bij haar eerste poging over 2m01 in het hoogspringen pijn gedaan aan de teen. “En daarna is er een ontsteking op gekomen”, vertelde Thiam vanochtend tijdens haar persconferentie. “Het is niets ernstigs maar het is wel vervelend. Als ik hoogspring, dan kan die teen me hinderen bij het afstoten of pijn doen. Ik wil niet riskeren dat ik nadien langer tijd nodig heb om te genezen. Ik wil heel graag aan de Memorial meedoen, maar ik wil ook niets stoms doen.”