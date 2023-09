LIVE MEMORIAL VAN DAMME. Sneuvelen er wereldrecords in Brussel? Fenomeen Duplantis: “Ik voel me hier comfortabel”

Memorial Van Damme Sterren genoeg op Memorial Van Damme, maar slechts één koningin

Meer sterren dan je kan dromen, meer Belgen dan ooit om aan te moedigen, maar dé trekpleister vanavond op de 43ste editie van de Memorial Van Damme, is gewoon Nafissatou Thiam. Queen Nafi. Zij zwaait in Brussel haar publiek uit voor ze over drie weken naar het WK in Doha trekt, om verder te schrijven aan haar gouden verhaal.