LIVE MEMORIAL VAN DAMME. Belgisch succes: Cynthia Bolingo wint 400m! - Rosius zevende op 100m

Het harde leven van deze 'kolos van de atletiek', die zes keer per dag eet: "Ik moet opletten dat ik niet afval"

De kolossen van de atletiek, de kogelstoters, leiden vandaag om 17u op het Brusselse Muntplein de 41ste editie van de Memorial Van Damme in. Onder hen olympisch kampioen Ryan Crouser: 2m03 en 141 kilo. Om dat fenomenale postuur op peil te houden, eet hij tot zes keer per dag, goed voor een inname van 6.000 calorieën. "Twee keer meer dan de gemiddelde mens." Tot zijn eigen afgrijzen. "Ik moet het omgekeerde doen van de meeste atleten: opletten dat ik niet afval. Gelukkig zit het seizoen er bijna op en kan ik al minderen tot vier à vijf maaltijden. Ik ben meteen meer dan zeven kilo verloren." Nog één afspraak en dan keert Crouser terug naar huis. "Het is plezant om met een wedstrijd in het midden van de stad te kunnen afsluiten. In Nieuw-Zeeland haalden ze eens een drietal grote en sterke kerels uit het publiek. Ze smeten die kogel (van 7,26 kilo, red.) 10 tot 13m ver. Trots dat ze waren. Tot wij aan de beurt waren en meer dan 22 meter smeten." Spektakel verzekerd dus.