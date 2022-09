LIVE MEMORIAL. Schitteren de atletieksterren in het Koning Boudewijnstadion?

Atletiek DIT WAS DE 42STE MEMORIAL: Youngster Sacoor klopt Kevin Borlée na zinderend duel - Thiam de beste in hoogsprin­gen - Toptijd voor Coleman op 100m

Het kruim van de internationale atletiekwereld verzamelde vanavond op de 42ste Memorial Van Damme, de afsluiter van het Diamond League-seizoen. Liefst negentien landgenoten tekenden present in het Koning Boudewijnstadion, met als 'top of the bill' Nafi Thiam. De kersverse Europese kampioene op de zevenkamp was de beste in het hoogspringen. Uitkijken was het ook naar de 400 meter waarin drie Belgian Tornados - Jonathan Sacoor, Kevin en Dylan Borlée - het tegen mekaar opnamen. Youngster Sacoor klopte Kevin Borlée na een zinderende race. Op de 100 meter liet de Amerikaan Christian Coleman met 9.79 een absolute toptijd noteren. Herbeleef op deze plaats alle hoogtepunten!

31 augustus