Jackie Joyner-Kersee en Nafi Thiam treffen elkaar aan vooravond Memorial Van Damme: “Kan Nafi mijn wereldrecord breken? Ja. Wil ik dat? Neen”

ATLETIEK Legenda­risch succes­coach Bob Kersee en de man van Jackie Joyner-Ker­see: “Thiam kan het wereldre­cord van mijn vrouw breken. Ongetwij­feld”

Op zijn palmares staan meer dan dertig olympische medailles. De tel is hij zelf al lang kwijt. Bob Kersee (68) is een instituut in de atletiek, de succestrainer bij uitstek, onder meer van zijn vrouw Jackie Joyner-Kersee. “Voor mij is de volgende medaille het belangrijkst. Alleen zo kan je winnen. Je moet vergeten dat je net kampioen was.”

31 augustus