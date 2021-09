Het dak gaat eraf, de lat helaas ook: Mondo Duplantis, dé ster van deze Memorial, grijpt naast wereldrecord

Tien keer goud. Elf met zilver. Negenmaal brons ook. Of je nu naar boven, onder, links of rechts keek, overal zag je gisteravond een Olympische medaillewinnaar/winnares in het Koning Boudewijnstadion. Te veel sterren om op te sommen, maar de ene schittert altijd net iets meer dan de andere. Hassan, Kerley, Cherry en Mahuchikh vochten om de spotlights, maar naarmate de avond vorderde werd er toch steeds vaker richting die ene, felgele lat geloerd. Hoe hoog zou ze deze keer blijven liggen? “Het is niet wij tegen elkaar, maar wij tegen de lat”, had Mondo Duplantis op voorhand verteld. Polsstokspringers zijn geen concurrenten van elkaar. Het zijn collega’s, vrienden. Met één gemeenschappelijke vijand: dat vermaledijde onding, daar hoog in de lucht.

Duplantis kickt op hoogtes, maar ook op publiek. “What a bummer, hoe jammer dat er hier vorig jaar geen publiek was”, had de Olympisch kampioen gezucht. Vorig jaar bracht hij het meetingrecord op 6.00 meter. Dat moest eraan. “Elke meeting wil ik iets speciaals doen, dus vanavond ook. Ik weet perfect hoe en wat ik moet doen, maar dan nog moet alles op zijn plaats vallen. Ik ben in vorm en ga mijn best doen”, bekende hij vooraf. “Ik spring hier graag, gelukkig zijn de fans deze keer wel weer van de partij.”

Off we go. Van 5.50 ging het over 5.75 en 5.85, telkens in één keer, naar 5.91. Een hoogte waar Duplantis z’n laatste twee concurrenten, Christopher Nilsen en KC Lightfoot, achterliet. Onze landgenoot Ben Broeders was toen net afgehaakt, hij faalde drie keer op 5.85.

Volgende horde was 6.05. Een eerste poging mislukte. Te kort bij de lat uitgekomen, z’n knie knalde het kleinood naar beneden. Bij de tweede poging zat het al iets beter, maar ook dat leverde uiteindelijk niets op. Duplantis blies eens, keek in het rond. Hij leek een hulplijn te zoeken. Hét sein voor het volle stadion om de atleet een hart onder de riem te steken. De mexican wave op de tribunes zorgde voor net dat sprankeltje extra magie. Duplantis glimlachte even, liep aan en... sprong over 6.05! Meetingrecord en kippenvel op alle tribunes.

Wereldrecordhoogte. Where no man has gone before. De lat ging nu op 6.19. Althans... dat was de bedoeling. Je gelooft het nooit: de technici in het stadion kregen de lat niet op de juiste hoogte gelegd. Belgenmop. ‘Dat is hier nog nooit gebeurd’, grapte er één. ‘Ze moeten om nieuwe palen.’ Best grappig, maar erg professioneel oogde het toch niet. Vijf, tien, vijftien minuten verstreken. De lat ging omhoog, en weer naar beneden. En nog eens. Duplantis begreep er niks van en begon dan maar wat spurtjes te trekken. Wat doe je anders op een atletiekpiste? Net toen de Zweed ook nog wou gaan verspringen, lukte het dan toch, na twintig lange minuten. Oef. Straf dat hij nog woú.

Wereldrecordhoogte dus. 6.19, één centimeter hoger dan wat hij in februari vorig jaar in Glasgow sprong. 22u12: eerste poging. Niks. 22u18: tweede poging. Bijzonder nipt, maar net niet. Alles of niets om 22u25, maar... helaas. Het publiek maalde er niet om en gaf de Zweed een open doekje. De lat ging eraf, het dak ook. Wereldrecord of niet, Duplantis had deze meeting gemaakt. Hij was dé ster.

