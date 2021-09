Herstelde Nafi Thiam wil zich tijdens Memorial vooral amuseren: “Alle doelen bereikt die ik wilde bereiken”

Memorial Van DammeNafi Thiam is helemaal hersteld van haar nekblessure, zo zegt de tweevoudig olympisch kampioene op de zevenkamp daags voor de Memorial Van Damme. Thiam neemt in het Koning Boudewijnstadion deel aan het hoogspringen. “Ik wil me amuseren, daarna is het tijd voor vakantie.”

Thiam moest eind augustus nog afhaken voor de Diamond League-meeting in het Amerikaanse Eugene door een vervelende nekblessure, maar in Brussel is ze dus wel gewoon van de partij. “Mijn nek geraakte geblokkeerd tijdens de nacht. In de warming-up had ik geen last tijdens mijn aanloop, maar wel toen ik viel. Het was frustrerend om de wedstrijd vanuit de tribunes te moeten volgen, zeker omdat ik er zo’n lange reis had opzitten.”

Thiam neemt in Brussel zonder al te veel druk deel , zo zegt ze zelf. “Ik wil me vooral amuseren en ik kijk er ook heel erg naar uit om weer voor publiek in actie te kunnen komen. Bovendien is het op eigen terrein, dat is ook de voornaamste reden waarom ik deelneem. Op deze manier kan ik iedereen bedanken voor de steun en mijn medaille vieren. Misschien kan ik in die ongedwongen sfeer ook een goeie prestatie neerzetten, maar ik leg mezelf geen druk op. Ik heb alle doelen bereikt die ik wilde bereiken.”

Thiam heeft er een geslaagd 2021 opzitten met een Europese indoortitel in Torun (Polen) en vooral een tweede opeenvolgende olympische zevenkamptitel in Tokio. “Er was veel druk in Tokio, zowel van mezelf als van de buitenwereld”, gaat Thiam voort in bovenstaande video. “Het was een moeilijk jaar met al die kleine probleempjes die ik had.”

Volledig scherm Nafi Thiam. © Photo News

Hoogspringen

In het Koning Boudewijnstadion zal Thiam het in het hoogspringen moeten opnemen tegen de top vijf van de afgelopen Olympische Spelen: de Russin Mariya Lasitskene, de Australiërs Nicola McDermott en Eleanor Patterson en de Oekraïense dames Yaroslava Mahuchikh en Iryna Gerashchenko.

“Het is de wedstrijd die me in deze periode van mijn seizoen het beste past, omdat het degene is waar ik mij het meest comfortabel bij voel”, verklaarde Thiam haar beslissing. “Wat mijn prestatie betreft, viseer ik geen bepaalde hoogte. Ik leg mezelf geen limiet op. Alles wat ik wil, is om zo lang mogelijk in de competitie te blijven om zo de energie van het publiek te voelen. Als de wedstrijd niet in Brussel had plaatsgevonden, had ik zeker en vast niet deelgenomen.”

Het WK staat alvast met stip genoteerd in Thiams agenda. “Maar eerst en vooral ga ik een lange rustperiode inlassen. Ik heb er bijna twee jaar onafgebroken trainingsarbeid opzitten. Ik heb er nood aan om me even volledig los te koppelen, om er zo volgend jaar weer vol tegenaan te kunnen gaan”, besloot Thiam.

Volledig scherm © Photo News

Volledig scherm © Photo News