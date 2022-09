De gedoodverfde opvolger van Bolt, Rocket Mom en Duplantis voor derde meetingrecord op rij? De sterren van de Memorial Van Damme

Mondo Duplantis: derde meetingrecord op rij?

Mondo Duplantis: als zijn naam op de startlijst van het polsstokspringen staat, dan weten zijn concurrenten meteen dat ze voor eremetaal springen. Vraag is of hij voor het derde jaar op rij het meetingrecord kan scherper stellen: in 2021 ging de Zweed over 6m05. Intussen sprong hij al meer dan zestig keer over 6m – Duplantis is nog altijd maar 22 – en stelde hij zijn eigen wereldrecord op het WK nog maar eens scherper tot 6m21. Wat niet betekent dat hij er in Brussel nog een centimeter zal bijdoen. “Records spring je niet zomaar, dat is geen alledaagse prestatie waarbij je gewoon op ‘repeat’ duwt. Alle omstandigheden moeten goed zijn en je moet er fysiek en mentaal klaar voor zijn.” Wie zich beslist ook wil tonen: Ben Broeders. Afwachten of hij zijn minder WK en EK kan uitwissen.