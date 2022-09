Brussel knuffelt Nafi: Memorialpubliek wuift Thiam na prachtseizoen daverend uit, Belgische records voor Watrin en Bolingo

AtletiekDe liefde tussen de Memorial en Nafi Thiam bloeit wederzijds: zij zwaaide met een vierde plek in het verspringen haar prachtig seizoen uit onder het oog van 35.000 jubelende fans in het Koning Boudewijnstadion - voor één avond het Koningin Thiamstadion. Een verslag van de Memorial Van Damme met de spot op Nafi Thiam.

Traditioneel pakt de Memorial uit met een resem wereldtoppers: liefst 85 gemedailleerden uit een WK, EK of Spelen namen deel aan deze editie. Voor het Belgische atletiekpubliek steekt een ster er toch bovenuit: Queen Nafi. Bij haar voorstelling en telkens als Thiam aanliep voor het verspringen, brak een lawaai los zoals een straaljager die de geluidsmuur doorbreekt. Het enthousiaste onthaal en afscheid heeft ze dan dubbel en dik verdiend, na nog maar eens een knalseizoen met goud op het WK en het EK.

We hebben het even nageteld. Thiam nam al aan haar achtste Memorial in haar carrière deel. Haar debuut dateert al van 2013 toen ze op 19-jarige leeftijd met het goud van Europees juniorkampioene aan de deur klopte van een grote carrière. Alleen de editie van 2014 en 2020 miste ze. Maar elke deelname meer nam haar populariteit toe, evenredig met de stijgende curve aan medailles, nu al in totaal acht keer goud op grote kampioenschappen als een EK outdoor en indoor, WK of Spelen.

Voor het eerst toonde Thiam zich in Brussel wel niet in het hoogspringen, waarin ze al geflirt heeft met de individuele wereldtop, maar koos ze voor het verspringen. Door een blessure aan de teen opgelopen vorige maand tijdens dat EK in München vond ze het hoogspringen te riskant. Tegelijk bood het verspringen Thiam perspectief op revanche. Want het was uitgerekend in die proef dat ze op het EK met een sprong van 6m08 en twee nulsprongen ontgoocheld had. Ter vergelijking; haar PR staat op 6m86. Op het WK in het Amerikaanse Eugene sprong ze in juli 6m59 ver.

Bij het verspringen op de Memorial startte de Nigeriaanse Ese Brume met een beste seizoensprestatie van 7m02 - goed voor zilver op het WK - als favoriete. Andere podiumkleppers of 7 meter-plusspringers van het EK of WK ontbraken, maar Thiam mocht zich toch bewijzen tussen een mooi deelnemersveld met ook de Belgische Noor Vidts. Dat Thiam door haar voet niet helemaal topfit was en een slopend seizoen achter de rug heeft, leek haar wel parten te spelen. Ze begon met een matige sprong van 5m96, rekende haar tweede poging slecht uit, deed vervolgens een nulsprong, maar lukte bij haar vierde poging toch een zeer behoorlijke 6m46. Daar ging ze niet meer boven. Zo eindigde Thiam als vierde net naast het podium, maar daar hoeft ze niet om te kniezen. Haar acte de présence stond toch ook in het teken van een symbolische uitwuifavond. Ook Noor Vidts mocht trouwens op een geslaagde avond terugblikken: zij lukte een persoonlijk record met een sprong van 6m40 en eindigde zo als zesde.

Thiam mag nu eindelijk de knop weer omschakelen naar vakantie-modus. In het verleden deed ze in het najaar graag aan citytrips of vloog ze naar meer exotische bestemmingen. Maar haar nakende trip houdt ze liever voor zichzelf. Volgend jaar mag ze dan toewerken naar het WK in Boedapest, voor wie weet een ‘triple’, haar derde WK-goud. Ex-Memorialdirecteur en -olympiër Cedric Van Branteghem genoot van de hulde aan Thiam.

Hij heeft er ook voor 2023 een goed oog in dat Thiam op de afspraak zal staan: “Nafi heeft genoeg in haar carrière bewezen dat ze perfect weet wanneer te focussen en wanneer de riem eraf te doen. Vorig jaar na de Spelen in Tokio gaf ze zelf toe dat het heel zwaar was geweest, en dan vroeg iedereen zich af of ze deze zomer wel klaar zou raken. Maar ze stond er met twee keer goud. Nafi zal ook nu wat verlof nemen in een eigen vriendenkring, en er ongetwijfeld volgend jaar weer staan. Zo is Nafi Thiam nu eenmaal.”

