Woningprijzen in Melle stijgen

4.460 kinderen vestigen wereldre­cord simultaan zonnecrème smeren

Vrijdagochtend werd op 66 locaties van Heyo vakantiekampen in Vlaanderen en het buitenland en in kinderdagverblijven het wereldrecord simultaan zonnecrème smeren verbroken door 4.460 kinderen en 478 monitoren. “Jong geleerd is oud gedaan”, klonk het op het zomerkamp op het College van Melle.