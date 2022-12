Wim Delvoye exposeert in Noord Brabant en zijn kunst gaat er over de tongen

MelleKunstenaar Wim Delvoye uit Melle exposeert met zijn poepende Cloaca-machine, getatoeëerde varkenshuiden en levensgrote glas-in-loodramen met röntgenfoto’s van koppels die de liefde bedrijven in het Noord Brabantse ’s-Hertogenbosch. Het museum organiseert er een aantal gespreksavonden over zijn kunst.

Quote Het werk van Delvoye daagt uit om nieuwe perspectie­ven te ontdekken, de verwarring niet te schuwen, van mening te verschil­len acqueline Grandjean, directeur Het Noordbrabants Museum

Het werk van Wim Delvoye is wereldwijd in tal van musea en openluchtparken te bewonderen maar het is voor het eerst dat hij een eigen expo bij onze noorderburen kreeg. “De huidige tentoonstelling van hedendaagse kunstenaar Wim Delvoye in Het Noordbrabants Museum is op allerlei manieren te interpreteren”, klinkt het. Om een plek te bieden aan al die verschillende perspectieven, organiseert het museum in samenwerking met Lucas De Man ‘Twee Keer Kijken’. Een serie interactieve en verdiepende gespreksavonden rondom de meest spraakmakende kunstwerken en thema’s uit de tentoonstelling. De gesprekken vinden plaats in een bijzondere setting: in de Sint-Janskathedraal en midden in de tentoonstelling.

“Het werk van Delvoye daagt uit om nieuwe perspectieven te ontdekken, de verwarring niet te schuwen, van mening te verschillen en met nieuwe ogen naar ogenschijnlijke tegenstellingen te kijken – je wordt uitgenodigd om precies dat te doen”, zegt Jacqueline Grandjean, directeur Het Noordbrabants Museum.

Expo Wim Delvoye in Nederland.

Die gesprekken starten op 4 januari rond kunst en religie. Met zijn gedraaide crucifixen die eindeloos lijken door te gaan, glas-in-loodramen met een erotisch randje, betonmolens in gotische motieven of langgerekte zetpil-kathedralen. “De kunstwerken van Delvoye zitten bomvol verwijzingen naar het religieuze. Door ongebruikelijke combinaties, is er volop ruimte voor interpretatie. De kunstenaar lijkt tegen de heilige huisjes te trappen, of omarmt hij het?” Oscar Kocken, schrijver, theatermaker en bekend van o.a. De Nieuwe Nachtmis, en dominee Jessa van der Vaart delen hun blik delen op de religieuze beelden en thema’s in de tentoonstelling en nodigen het publiek uit om met elkaar van gedachten te wisselen.

Getatoeëerde varkens

De getatoeëerde varkens van Wim Delvoye in het Kasteel van Laarne

Op 10 januari staan de getatoeëerde varkens van Delvoye centraal. In de late jaren ’90 zorgde Delvoye voor controverse met zijn werk. “Zelf stelt de kunstenaar dat hij de dieren gered heeft van de slacht en ze een beter leven heeft gegeven, anderen beschuldigen de kunstenaar van het uitbuiten of mishandelen van de dieren. Hoe kijken we nu, bijna dertig jaar later, naar dit kunstwerk en specifiek het gebruik van dieren in de kunst? En wat maakt een varken nou eigenlijk blij?” Je wordt vergezeld door kunstenaar Tinkebell, die in het verleden net als Delvoye met dieren werkte in haar kunst, en Kim Pattiruhu, eigenaar van het huisvarken Francis Bacon, roepnaam Frans, waarover recentelijk ook een documentaire is verschenen.

Misschien wel het bekendste kunstwerk van Delvoye, de Cloaca, vormt het startpunt van de derde sessie op 18 januari. Met dit kunstwerk, te zien op een röntgenfoto in de tentoonstelling, bootst de kunstenaar het menselijke darmstelsel na - inclusief verteringsprocessen én uitwerpselen. Het programma van deze avond start met een stoomcursus over de geschiedenis van uitwerpselen in de kunst. Daarna gaan social designer Fides Lapidaire, die met haar project Broodje Poep onderzoekt wat de mogelijkheden van menselijke uitwerpselen zijn voor een circulaire voedselketen, en Marc Spanier, maag-, lever-, en darmspecialist, elk vanuit hun expertise dieper in op het kunstwerk. Waar ligt voor jou de grens tussen poep en kunst?

Praktische informatie

Kaartjes voor Twee Keer Kijken (Live) zijn verkrijgbaar via de website van het museum. Een kaartje geeft toegang tot een gespreksavond én museumbezoek. De avonden vinden plaats op verschillende locaties en tijden. Het volledige programma is te bekijken op hnbm.nl/praatmee.

