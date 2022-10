Wegenwerken Kruisstraat starten, vanaf 14 november is geen doorgaand verkeer meer mogelijk

Gent Griezelen in en rond Gent: 7 halloween­ac­ti­vi­tei­ten die je de stuipen op het lijf jagen

Haal die pompoenen en enge kostuums maar boven, want de meest griezelige nacht van het jaar komt er weer aan. Op maandag 31 oktober vieren we Halloween, het ‘gruwelfeest’ dat uit Amerika is overgewaaid. Nog geen plannen om dit feest te vieren? Wij lijsten zeven activiteiten op in de regio Gent om er een geslaagde Halloween van te maken.

20 oktober