WEER. Vanochtend zo goed als helder weer in Melle

Lemberge is duizenden jaren ouder dan gedacht: “Vondsten op begraaf­plaat­sen uit de prehisto­rie zijn het bewijs”

Bij archeologische opgravingen in Merelbeke zijn sporen uit de prehistorie terug gevonden aan de kerk in Lemberge. Archeologen vonden er onder meer 7 grafheuvels terug met urnen die te dateren zijn tot 4.800 jaar terug. Een serieuze verrassing want aanvankelijk werd verondersteld dat het dorp pas in de middeleeuwen was ontstaan.