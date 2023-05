WEER. Vanochtend bewolking in Melle

Dieven stelen kassa van Vogelop­vang­cen­trum Merelbeke

Het Vogelopvangcentrum Merelbeke aan de Liedermeersweg kreeg in de nacht van maandag op dinsdag ongenode gasten over de vloer die met de kassa aan de haal gingen. De dieven maakten hierbij een kleine 1.000 euro buit. Het opvangcentrum roept op om zaterdag 6 mei naar de Kijkdag te komen om hen zo een financieel duwtje in de rug te geven na deze tegenslag.