WEER. In Melle kans op bewolking vanochtend

Sportpark Molenkou­ter officieel geopend: “Nieuwe thuisbasis voor Stax, FC Merelbeke en andere verenigin­gen”

Het nieuwe Sportpark Molenkouter in Merelbeke is dit weekend officieel geopend en in gebruik genomen. Atletiekclub Stax en voetbalclub KFC Merelbeke hebben er hun nieuwe thuisbasis. Maar ook andere sportvereringen, gemeentelijke sportactiviteiten en sportkampen zijn er uiteraard welkom.