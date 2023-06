WEER. Helder weer in Melle vanochtend

BINNENKIJ­KER: Koperen tempel te koop voor 1,6 miljoen euro

In de Makegemstraat in Merelbeke staat ‘De koperen tempel’ te koop. Dat is een high tech villa weggedoken in het groen op een riant perceel van 1,2 hectare. “Architecturaal meesterwerk met futuristisch geïnspireerde spacy vormgeving van de hand van de bekende architect Lode Van Pee”, meldt ArchitectenWoning die de villa te koop aanbiedt voor 1.650.000 euro.