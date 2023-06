WEER. Helder weer in Melle vanochtend

Roger (86) wandelt café uit en komt onder vuilniswa­gen terecht: reanimatie mag niet meer baten

In Scheldewindeke, een deelgemeente van Oosterzele, is deze voormiddag een dodelijk ongeval gebeurd. Het slachtoffer werd aangereden door een vuilniswagen van ILvA. Hij overleefde het ongeval niet. Dat is bevestigd door de politie.