Webshop Jonas Roels is laureaat Unizo Plankgas Award 2021-2022

Melle/SchellebelleJonas Roels (21) uit Schellebelle en laatstejaarsstudent in de afdeling Agro en Groenbeheer op de Tectura Tuinbouwschool in Melle is laureaat van de Plankgas Award van Unizo. Hij bekoorde de jury met zijn online webshop van vaste planten, kruiden- en groentenplantgoed.

Unzio wil met Plankgas jaarlijks leerlingen uit de derde graad secundair onderwijs warm maken voor het ondernemerschap. De studenten moeten een idee uitwerken tot een concreet en realistisch ondernemingsplan en worden een schooljaar lang begeleid. Op die manier ondervinden ze aan den lijve van het ondernemerschap allemaal inhoudt. Jonas vatte meteen de koe bij de horens en was vanaf de eerste schooldag overtuigd dat hij de Plankgas Award in de wacht ging slepen. “Tijdens corona ging iedereen aan het tuinieren en mensen wilden zo snel als mogelijk hun plantgoed in huis. Met een webshop bereikte ik snel en efficiënt een groot aantal klanten. Onze planten kweken we zelf of we werken samen met lokale telers”, legt Jonas uit.

De jonge ondernemer studeert deze maand af en heeft ook plannen als ondernemer. “Voorlopig in bijberoep maar zodra het wat centen opbrengt willen we uitbreiden met een professionele webshop”, klinkt het. Jos Vermeiren van Unizo was onder de indruk van zoveel slagvaardigheid. Na de Droomtuin vorig schooljaar was hij opnieuw te gast in Melle met een Award. “Ondernemers creëren jobs en welvaart en wij willen ondernemerschap stimuleren vanop de schoolbanken. Het idee van Jonas is meteen raak en hij gaat ook meteen als ondernemer aan de slag. Daar kunnen we alleen maar gelukkig om zijn”, zegt Vermeiren. De webshop van Jonas vind je via zijn Facebookpagina.

Twee Oost-Vlaamse laureaten

Twee van de drie laureaten komen uit onze Provincie. Andere laureaten waren Safe Parcel van leerlingen uit het Hartencollege in Ninove. Zij ontwerpen een bamboobox om pakketten te beveiligen met een QR-code. En Pet’s Pleasure van Bo Maesen uit het Sint-Augustinusinstituut in Bree maakt gebakjes voor huisdieren in samenwerking met lokale bakkerijen.

