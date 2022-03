Vrouwen brouwen Deliria op Internationale Vrouwendag

“Dit jaar zijn het bijna uitsluitend Belgische vrouwen. Journalistes, influencers en chef-koks”, legt Catherine Dubrulle, echtgenote van CEO De Laet, van de Brouwerij Huyghe uit. Enkel Georgina Soles uit het Texaanse Houston is de vreemde eend in de bijt. Zij vertegenwoordigt ‘The Pink Boots Association’. “We zijn een wereldwijde vrouwenbeweging en al onze leden werken in de alcoholische industrie: distillateurs, brouwers, wijnmakers of in de marketing. Het is de bedoeling om meer vrouwen in de sector aan het werk te krijgen en we bekijken of er ook in België een afdeling kan opgericht worden”, zegt ze.