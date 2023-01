Vluchtmisdrijf na aanrijding op parking van voetbalclub: “Mijn cliënt had niets door”

“Had niets door”

“Mijn cliënt had absoluut niet door dat hij met zijn trekhaak gebotst was tegen die andere wagen. Over die trekhaak zit een rubberen kapje dat licht beschadigd was door de aanrijding. Dat rubber is ook aangetroffen op de wagen van de tegenpartij. Mocht hij nu echt vluchtmisdrijf hebben willen plegen, dan had hij dat rubbertje wel weggehaald om zijn sporen te wissen.” Ze voegde daar nog aan toe dat de radio van haar cliënt speelde en dat het donker was. De politierechter wil de zaak nog eens op haar gemak bekijken en doet uitspraak op 30 januari.