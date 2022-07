Vijftigste Elsdrieskermis met optocht reuzen: “Feestje voor een bruisende wijkwerking”

MelleOp 29, 30 en 31 juli is er de 50ste Elsdrieskermis in Melle. Een bijzonder jubileum voor de bruisende wijkwerking. “Op vrijdag 29 juli vieren we dit jubileum met een optocht door de wijk met de reuzen van Melle en de Confrérie van de Roze Olifant, enkele speeches en een receptie”, zegt voorzitter van het wijkcomité Pascal De Rop.

De kermis start op vrijdagavond met de optocht. Nadien is er een gratis receptie voor de buurt en de genodigden. Om 21 uur is er een feestje met Partyband Simon Six en coverband Tante Carla. Op Zaterdag is er het 16de minivoetbaltornooi met deelname van heel wat Melse gelegenheidsploegen vanaf 10 uur en de 21ste Gezinsfietstocht van 25 kilometer om 14 uur. In de namiddag is er kinderanimatie, en een circusoptreden van Melenzias tussen 16.30 en 18 uur. Daarna is er kinderjogging en kinderfuif met Joachim. De ouders kunnen zich vanaf 21.30 uur uitleven met Partyband Dr.Fred en The Medicin Man. DJ Bucky zorgt voor een afterparty. En op zondag zijn er de finales van het minivoetbaltornooi en een zomerse barbecue.

Volledig scherm Het Wijkcomité Elsdries is klaar voor een feestje. © Danny De Lobelle

Rijke wijkwerking

Lang geleden bestond de wijk Elsdries uit grote boerderijen en wegels. “We kenden in Melle de Grote Elsdries of de huidige Dries en de Kleine Elsdries de huidige Elsdries. Elsdries verwijst naar een moeras beplant met elzen. Vanaf de jaren ‘50 kwam er meer bebouwing en groeide de kleine Elsdries uit tot een heuse woonwijk. In de jaren ‘60 waren 5 cafés actief in de wijk en waren er al buurtkermissen. Begin ’70 organiseerden jongeren in de Schauwegemstraat jeugdactiviteiten tijdens de vakanties. Dit was de aanzet van een wijkwerking”, zegt Pascal De Rop.

Een braakliggend terrein in de Schauwegemstraat werd door architect De Cuyper als speelweide ter beschikking gesteld. Er werden spelnamiddagen georganiseerd en er werd een clubje opgericht, waarvan Rudy De Bruycker, Christiaan Van Den Berghe, Luc Versnaeyen, Linda Bekaert en Christel De Vos deel uitmaakten. Linda is nog steeds actief als bestuurslid. Er werd toen veel aandacht besteed aan voetbal. De moeders namen het op tegen de dochters. De eerste officiële wedstrijd speelden ze tijdens de feestelijkheden van “Kom over de brug”. Het mini-voetbaltornooi op de huidige Kermis is een knipoog naar deze tijden en vond de eerste keer plaats in 2005.

In 1970 richtten enkele volwassenen onder impuls van André Van Overmeire een comité op met als voorzitter Walther Vandenheede, ondervoorzitters Octaaf De Bruycker en Roger Van Den Berghe, als secretaris Remi Bekaert, schatbewaarder Gerard Schelstraete en als technisch raadgever André Van Overmeire. “Het kersverse comité coördineerde de werkingen van de jeugd, volwassenen en ouderen. Met een minimaal budget verkregen uit de jeugdactiviteiten werd in 1971, na lange tijd, een 1ste kermis georganiseerd. Sindsdien is de kermis een jaarlijks terugkomende activiteit in onze wijk behalve in 2020 en 2021 wegens de Coronapandemie en is ze gekend van heinde en verre. In 1973 stellen 2 aanpalende eigenaars, Cyriel Poelman en Gerard Dierickx, hun gronden op de hoek van Beek- en Schauwegemstraat ter beschikking. Een degelijk clublokaal werd gebouwd.” In de loop der jaren groeide en bloeide de werking met de kermis, de komst van Sint en Pieten, een pannenkoekenfeestje in februari. Sinds 2000 zijn de schoolterreinen in de Beekstraat de vaste stek van de feesten. In 2019 gaf Gilbert de fakkel definitief door aan Pascal De Rop.

