“Verplaats een deel van de activiteiten van de brouwerij buiten het centrum", stellen 72 buurtbewoners voor in verzoekschrift

The Mellvids Bigband uit Melle blaast 125 kaarsjes uit en brengt nieuwe CD uit

De vereniging Vreugd in Deugd werd 125 jaar geleden opgericht in de wijken Melle Vogelhoek en Merelbeke Flora. Vandaag is die vereniging nog springlevend als The Mellvids Bigband. Ter ere van hun 125-jarig bestaan nemen de Mellvids dit jaar een nieuwe cd op. Die stellen ze voor met een groot feest en concert op zaterdag 14 oktober in het Gildenhuis in Melle.