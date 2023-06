Vergunning kinderdagverblijf wordt opgeheven, maar ouders blijven achter begeleiders staan: “Wil er niet aan denken dat zoontje ergens anders naartoe moet”

Ouders reageren vol onbegrip na intrekking vergunning kinderdag­ver­blijf Tinkelbel: “Louter administra­tie­ve redenen”

Het Agentschap Opgroeien heeft gisteren beslist om de vergunning van kinderdagverblijf Tinkelbel in Melle op te heffen. De uitbaatster zegt bezwaar in te dienen tegen die beslissing, en ook verschillende ouders zijn het niet eens met een sluiting. Agentschap Opgroeien benadrukt dat het intrekken van een vergunning nooit lichtzinnig gebeurt. De gemeente Melle brengt intussen de opvangnood in kaart.