Timothy “Window Master” Tancré haalt 1 miljoen abonnees op zijn Youtube kanaal: “Ik ben nog steeds dezelfde persoon”

Gent kan bierfiet­sen niet verbieden, ondanks overlast (maar zoekt wel andere maatrege­len)

De bierfietsen in Gent: afgelopen zaterdag zette de politie er nog drie aan de kant na overlast. De stad onderzoekt nu of er maatregelen genomen kunnen worden, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. In Nederland besliste Amsterdam in 2017 al om bierfietsen uit de binnenstad te weren, maar die vergelijking gaat eigenlijk niet op.