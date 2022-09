Thomas Petit verlaat gemeenteraad Melle

“Het waren drie super leerrijke jaren. Ik wil dan ook iedereen bedanken die me heeft aangemoedigd en gesteund om de stap naar de lokale politiek te wagen. Ik kan het andere jongeren zeker aanraden”, zegt Thomas. “Het was een eer te mogen deel uit maken van de Groene fractie. Tijl De Witte zal me opvolgen in de Politieraad. En Mathieu van Lancker zal mijn mandaat in de gemeenteraad en OCMW-raad overnemen. Hij engageert zich al jaren in Groen Melle en zal zijn mandaat ongetwijfeld vol passie opnemen. Ik wens mijn collega’s en mijn opvolger veel succes bij het verder streven naar een socialer, ecologischer en transparanter Mels beleid.”