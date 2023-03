The Mellvids Bigband uit Melle blaast 125 kaarsjes uit en brengt nieuwe CD uit

De vereniging Vreugd in Deugd werd 125 jaar geleden opgericht in de wijken Melle Vogelhoek en Merelbeke Flora. Vandaag is die vereniging nog springlevend als The Mellvids Bigband. Ter ere van hun 125-jarig bestaan nemen de Mellvids dit jaar een nieuwe cd op. Die stellen ze voor met een groot feest en concert op zaterdag 14 oktober in het Gildenhuis in Melle.

Bij de stichting in 1898 combineert Vreugd in Deugd (VID) nog toneel met muziek, maar dat blijft niet duren. In 1932 splitst de toneelvereniging zich af. Na de Tweede Wereldoorlog speelt VID in de bezetting van een klassiek harmonieorkest. In de jaren 80 wordt het klassieke repertoire verrijkt met nieuwe stijlen als swing en dixieland, onder leiding van dirigent Elie Van der Jeugt.

Vanaf 1991, met de komst van Ivan Valck, speelt de band enkel nog swingende jazz met een volwaardige bigbandbezetting van saxofoons, trombones, trompetten en een ritmesectie (bas, gitaar, piano en drums). In dat jaar wordt de naam dan ook treffend aangepast: ‘Melle’ en ‘VID’ vinden elkaar in The Mellvids.

In 2013 neemt Lander De Roo de taak van dirigent op zich. Als een Count Basie of een Duke Ellington neemt hij plaats achter de piano terwijl hij de muzikanten door nieuwe nummers loodst. The Mellvids Bigband brengt zowel klassiekers als hedendaagse muziek, maar blijft trouw aan de bigbandstijl. Vandaag bestaat de groep uit een twintigtal muzikanten tussen 25 en 80 jaar oud, met sinds 2016 Eline D’Haene als vaste zangeres/frontvrouw.

Feestelijk jaar

The Mellvids spelen een 8-tal concerten per jaar en namen al in 1999 een eerste cd op. Ze hebben het feestjaar 2023 ingezet met een optreden op de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Melle en een etentje voor de leden en hun partners. Naast het concert van 14 oktober treden ze dit jaar nog op op het feest van de Vlaamse Gemeenschap op 11 juli in Melle, op 24 september in De Pinte. .Organisatoren van wijk- of andere feesten mogen zeker nog contact opnemen via Voorzitter Veronique Thienpont op 0496/18.54.92.

