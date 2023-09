Nieuwe Vzw Prolong wil longkanker uit taboesfeer halen, patiënten bijstaan en informatie verstrek­ken: “Al te vaak krijgen patiënten negatieve reacties”

“Wie geconfronteerd wordt met longkanker, krijgt vaak negatieve reacties. Het zal wel door het roken komen? Je bent een vogel voor de kat! Wij willen de ziekte uit die taboesfeer halen en patiënten en de brede bevolking informeren”, zegt Johan Thibo van de nieuwe Vzw Prolong uit Wetteren. En hij spreekt met kennis van zaken want sinds 2018 is hij zelf in behandeling.