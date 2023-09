“De man pakte haar schouder vast en zei ‘kom mee’”: verdachte geïdentifi­ceerd die meisje (10) probeerde te ontvoeren

Een man die gezocht werd in de nasleep van een poging tot ontvoering in Gent is geïdentificeerd. Het slachtoffer, een meisje van 10 jaar, was aan het spelen vlak bij de Sint-Machariuskerk in Gent toen de verdachte haar benaderde.