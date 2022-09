Speelse opening in het park van gloednieuwe school

De gloednieuwe Parkschool in Melle ligt ook letterlijk in een gloednieuw Elsdriespark en daar maakt de school graag gebruik van. In het Atrium van het park verwelkomde ‘Juf Pluvia’ 125 kleuters en 171 lagere schoolkinderen met een toneeltje en een verhaaltje over vriendschap. Alle kinderen werden uitgedaagd met een zoektocht naar de geluksvogels in het park. Elke vogel bevatte een opdracht om een liedje, toneeltje of verhaaltje te schrijven. Die worden morgennamiddag in het Atrium opgevoerd.