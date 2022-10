SFI triomfeert op Survival Trophy

“Dit schooljaar pakte Sport Vlaanderen opnieuw uit met een ongeziene editie van Survival Trophy voor jongeren uit de derde graad van het secundair onderwijs voor 16 tot 18-jarigen. De directie en het LO-team van SFI Melle stelden met fierheid vast dat meerdere ploegen leerlingen én leerkrachten het beste van zichzelf wilden geven”, zegt Patsy De Keukelaere van het SFI. De Survival bracht meerdere teams met vier personen aan de start die samen de finish moesten bereiken over een parcours met 100 meter zwemmen, lifting, up and down, the jump, climb and slide, the walls en de mountain of pain. Uitdagingen zat dus. En dat deden de leerlingen van het SFI met verve.